83 خرقاً ترتكبها قوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة 83 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين الخروقات تحليق طائرتين تجسسيتين في أجواء شارع الخمسين واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت 33 خرقًا في الحديدة بقصف مدفعي لعدد 116 قذيفة و45 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.