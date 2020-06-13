شكرا لمتابعة خبر عن بعد التهديد بالتصفية الجسدية للمرة الثانية .. برلماني يمني كبير في العاصمة صنعاء يحمل زعيم الحوثيون مسؤولية حياته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اد النائب القاضي أحمد سيف حاشد، أبرز المعارضين لجماعة الحوثي في صنعاء، يوم السبت 13 يونيو 2020م، بتلقيه تهديدا ثانيا بالتصفية عبر هاتف مسجل باسم أحد أقارب زعيم الحوثيون.

وحمل النائب البرلماني عبدالملك الحوثي، شخصيا، المسؤولية الكاملة.

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وقال أحمد سيف حاشد في حسابه بتويتر: "الرقم الذي هددني بالتصفية الجسدية وللمرة الثانية، مسجل باسم: فضل الله محمد بدر الدين الحوثي، هل هو من أقارب عبد الملك الحوثي؟".

وأضاف "أحمل المسؤولية الكاملة في حال تصفيتي عبدالملك الحوثي لا سواه وستأتي العدالة ذات يوم".

وقال حاشد "لن أتراجع عن موقفي الحقوقي في مواجهة التمييز العنصري الذي أطل ببشاعته".

وقال حاشد "أن يتصدى لرفضنا تشريع العنصرية أقارب عبد الملك الحوثي فإن هذا يعني إن الأمر ليس مجرد خطأ أو تصرف جهة مخالفة بل هو مشروع وسياسة مدعومة من المركز".

وشدد حاشد حسب وصفه قائلا "‏لقد أنذرت نفسي لهذا الوطن.. مستعد أن أموت ألف مرة ولي الشرف الكبير في ذلك طالما كان ذلك في مواجهة الاستبداد والقتل والعنصرية".