شكرا لمتابعة خبر عن الشوافي : يكشف مؤشرات الطقس للاسبوع القادم باليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي مؤشرات الطقس في اليمن لأسبوع قادم، مؤكدا بأن الطقس سيشهد ارتفاع درجة الحرارة وسيكون اسبوع جاف مع هطول امطار متفاوتة على بعض المناطق.

وقال الشوافي في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك" تابعة محرر أبابيل نت :بحسب خرائط و بيانات الأقمار الصناعية و نماذج الطقس فان أهم مؤشرات طقس اليمن خلال الاسبوع الجاري من السبت 13 يونيو 2020 وحتى نهاية الأسبوع متوقع ان يكون إسبوع حار وشبه جاف بشكل عام.

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درجة الحرارة :-

متوقع استمرار الاجواء الحارة مع توقع ارتفاع درجة الحرارة على معظم مناطق الجمهورية خصوصا الهضاب الشرقية و الصحاري الداخلية وخصوصاً حضرموت و المهرة و مارب و الجوف و شبوة، و بالنسبة لبقية المناطق متوقع استمرار الأجواء الحارة مع مؤشر ارتفاع نسبي، و عليه ننبه الى اخذ الحيطة و الحذر من إرتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس في المناطق والمحافظات المذكورة بشكل خاص و كذلك المناطق الساحلية بشكل عام سواء السواحل الغربية و الجنوبية و الشرقية.

الأمطار :-

المؤشر العام متوقع أسبوع شبه جاف على اليمن مع الاشارة الى هطول الامطار المتفرقة بين خفيفة الى متوسطة على بعض المناطق من المرتفعات الجبلية و اجزاء من الهضاب القريبة منها (المثلث صعدة، تعز ، لودر) و ننبه الى توخي الخذر من مخاطر الأمطار ، كما متوقع ان تنشط الرياح المثيرة للغبار على الصحاري خصوصا من منتصف الإسبوع.

حالة البحر:-

متوقع استمرار إرتفاع سرعة الرياح وهباتها الشديدة ومتوقع أمواج البحر ما بين مضطرب الى شديد الاضطراب في غرب بحر الغرب و سواحل أرخبيل سقطرى، وبالنسبة لخليج عدن متوقع إرتفاع نسبي في سرعة الرياح ما يجعل الموج مضطرب خصوصا من منتصف الاسبوع، و عليه ننبه الصيادون ومرتادي البحر لتوخي الحذر و ندعو لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس.