شكرا لمتابعة خبر عن منظمة اليونيسف : تزف بشرى سارة لـ" 1.5 مليون أسرة" من الأسر الأكثر احتياجآ المسجلة بالضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن بدء استعدادها لصرف الحوالات النقدية الطارئة للأسر الفقيرة في اليمن(الضمان الاجتماعي) في دورتها الثامنة.

وذكر مكتب اليونيسف في اليمن ، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مع تصاعد الاحتياجات الإنسانية للملايين من العائلات والأطفال في اليمن بسبب النزاع المستمر وخطر كوفيد 19، تستعد اليونيسف لإطلاق دورة الصرف الثامنة لمشروع الحوالات النقدية الطارئ و التي تهدف من خلاله إلى مساعدة 1.5 مليون أسرة (حوالي 9 ملايين شخص ) من الأسر الأكثر احتياجآ بحوالات نقدية غير مشروطة.

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واضافت: كما تم وضع تدابير وقائية لتفادي كوفيد 19 وضمان سلامة المستفيدين والأفراد أثناء عملية الصرف.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتورة ابتهاج الكمال، أكدت موافقة البنك الدولي على استمرار دعم مشروع الحوالات النقدية الطارئ لأربع دورات قادمة حتى شهر يونيو الجاري.