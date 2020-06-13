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عدن - ياسمين التهامي - نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود صورة نادرة للملك سعود في مصر سنة 1925 .. هذة قصتها ّ

نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود الوقفية صورة نادرة للملك سعود بن عبدالعزيز في مصر سنة 1925م. وأوضح الحساب أن الملك سعود كان سافر إلى مصر حينها لإجراء عملية جراحية في عينيه. وأضاف أنه سافر كذلك كمبعوث من والده الملك عبدالعزيز لمقابلة ملك مصر حينها الملك فؤاد؛ لتلطيف الأجواء بين البلدين بعد حـادثة المحمل الشهيرة في مكة المكرمة. جديد اب برس Advertisements هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)! والتُقطت الصورة للملك سعود مع ثلاثة من الأطباء المصريين الذين تولوا علاجه، بالإضافة إلى شخص آخر، وهو الشيخ حافظ وهبة الذين كان يشغل حينها منصب مستشار ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها. وأبان الحساب أن هذه كانت آخر صورة التُقطت للملك سعود بعد أول زيارة له خارج الخليج العربي.

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