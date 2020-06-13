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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل هامة في ملف الشرطة الامريكية .. بخصوص قتل رجال الشرطة رجل اسود بـ 3 رصاصات !

قتلت شرطة أتلانتا الأميركية رجلا أسودا خلال مشادة في موقف سيارات ليلة الجمعة، وفقا لما ذكره مكتب التحقيقات في جورجيا. وبحسب صحيفة “أتلانتا جورنال كونستيتوشن”، أطلق ضابط النار على الرجل الذي يدعى رايزهارد بروكس البالغ من العمر 27 عاماً، بعد أن هرب من محاولة اعتقاله، وأصيب في ظهره. وكان الضابطان في مكان الحادث يستجيبان لنداء قال إن بروكس نائم في سيارته ويعيق طريق يخصص للسائقين في مطعم الوجبات السريعة من أجل تسلم طلباتهم. جديد اب برس Advertisements هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)! وأوضح الفيديو وقوع مناوشة بين رجال الشرطة وروكس لمدة نصف دقيقة تقريبا، وتمكن بروكس من التحرر من الضباط وفرا هاربا، ما دفع أحد الضابطين إلى إطلاق صاعق عليه، ومع استمراره في الهرب، أطلق ثلاث طلقات نارية على ظهره. وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي، الفيديو على نطاق واسع، ما أعاد إلى الأذهان فيديو مقتل جورج فلويد الذي تسبب في الاحتجاجات.

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