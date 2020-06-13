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عدن - ياسمين التهامي - نائب وزير الخارجية اليمنية : على أردوغان قراءة الفاتحة على إخوان اليمن إذا طردوا من هذه المنطقة والإبتهاج والفرح سيعم اليمن شمالها وجنوبها !

قال نائب وزير الخارجية، ومسؤول العلاقات الخارجية في أنصار الله، حسين العزي، إنه “إذا تمكنت مليشيات الإنتقالي من إسقاط شقرة بمحافظة أبين وطرد ميلشيات الإخوان منها فسيكون على أردوغان قراءة الفاتحة على الإخوان المسلمين في اليمن”. جديد اب برس Advertisements هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)! وأضاف العزي في تغريدة له على تويتر، “وسيكون على اليمنيين في شمال الوطن وجنوبه الإبتهاج باختفاء بؤرة الارهاب الاولى وباقتراب عودة إخائهم وصفائهم وعودة الاعتبار لوحدتهم النقية والخالية من شوائب ٧/٧”.

حسين العزي@hussinalezzi5 إذا تمكنت مليشيات الانتقالي من إسقاط شقره وطرد ميلشيات الاخوان منها فسيكون على أوردغان قراءة الفاتحةع الاخوان المسلمين في اليمن وسيكون ع اليمنيين في شمال الوطن وجنوبه الإبتهاج باختفاء بؤرةالارهاب الاولى وباقتراب عودةإخائهم وصفائهم وعودة الاعتبار لوحدتهم النقية والخاليةمن شوائب٧/٧

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