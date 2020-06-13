شكرا لقرائتكم خبر عن خطير وهام: كشفت دراسة حديثة عن أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا غير مرتبظة بالجهاز التنفسي ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطير وهام: كشفت دراسة حديثة عن أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا غير مرتبظة بالجهاز التنفسي !

كشفت دراسة جديدة حول فيروس كورونا المسبب لمرض"كوفيد-19" عن أعراض جديدة لدى جزء من المصابين بالفيروس، وليس لها علاقة بالجهاز التنفسي.

وبحسب الدراسة التي أجراها متخصصون من جامعة ليفربول، ونشرتها صحيفة

جديد اب برس

Advertisements

هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)!

"Gastroenterology"، فإن العلماء اكتشفوا لدى مجموعة من المرضى المصابين بفيروس كورونا، وكان معظمهم من الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، اكتشفوا أعراضا جديدة تمثلت في التهابات عامة، وارتفاع نسبة السكر والدهون في الدم.

كذلك لاحظ العلماء التهابات حادة في البنكرياس لدى مجموعة من المرضى بـ"كوفيد-19"، وهي أعراض جديدة لم يتم اكتشافها من قبل لدى المصابين بالفيروس.