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عدن - ياسمين التهامي - عــاجل : الأعلام الايراني يكشف عن تفاصيل مهمة وخطيرة عن ملف الجاسوس "محمود" الذي ساعد CIA على تصفية قاسم سليماني (الإسم + الصورة) !

كشفت وسائل إعلام إيرانية، الخميس، صورة المتهم الرئيسي بالتجسس لصالح أمريكا وإسرائيل وتقديم معلومات للبلدين أدت إلى اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني مطلع العام الجاري. ونشرت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، صورةً لمحمود موسوي مجد، المتهم بكشف معلومات أدت لاغتيال سليماني، قائلةً، وفق ما رصدت “وطن”: “تم للمرة الأولى نشر صورة الجاسوس الإيراني العميل لجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي أي” والموساد الصهيوني المدعو محمود موسوي مجد”.

وأوضحت الوكالة الإيرانية، أنه صدر بحق مجد حكماً بالإعدام من قبل “محكمة الثورة الإسلامية” في إيران. جديد اب برس Advertisements هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)!

وكالة أنباء فارس@arabicfarsnews لأول مرة .. نشر صورة الجاسوس المدان بإفشاء أماكن تواجد الشهيد الفريق سليماني للموساد الإسرائيلي صورة الجاسوس “محمود موسوي مجد” المحكوم بالإعدام في قضية إفشاء أماكن تواجدالشهيد الفريق قاسم سليماني للموساد الإسرائيلي

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٩:٥٦ ص - ١١ يونيو ٢٠٢٠ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ١٢٣ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك وفي السياق، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي حكم الإعدام بحق موسوي مجد، بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وتقديم معلومات عن تحركات قاسم سليماني. واتهم إسماعيلي موسوي مجد بأنه “كان يتجسس على المجال الأمني لفيلق القدس مقابل دولارات أميركية” و”زود العدو بمكان تنقل سليماني”. من ناحيته، قال مدير عام وكالة “ميزان” للأنباء، مهدي كشت دار، إن مجد كان معتقلاً عندما قُتل سليماني في العراق، ولم يكن هو من كشف تواجد قائد فيلق القدس قرب مطار بغداد. الجدير ذكره، أن قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، قتل في غارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس.

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