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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل ابتداء من اليوم الاعلان عن ايقاف بيع وشراء العملات الأجنبية في اليمن .. تفاصيل ونص القرار !

أعلن مصدر مصرفي ، عن إيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، وجميع محافظة الجمهورية إبتداء من اليوم

وأكد المصدر في تصريح صحفي رصده " اب برس " قبل قليل، على موقع مجلة الاستثمار، أن جمعية الصرافين، اقرت اليوم ، إغلاق كافة شركات ومنشآت الصرافة إغلاقا تاما مع الخدمة والإدارات في عموم محافظات الجمهورية . جديد اب برس Advertisements هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)! وأكدت الجمعية ، أن كافة فروع مصرف الكريمي هي الأخرى أوقفت البيع والشراء نهائيا ابتداء من الساعة الثانية من ظهر اليوم ، حتى إشعار آخر . وفقاً للمصدر. وقال محمد عوض، رئيس جمعية الصرافين لمجلة الاستثمار ؛ نعمل حاليا بالتنسيق مع البنك المركزي بعدن وسيتم الجلوس مع البنك للوقوف على أسباب الارتفاع الغير مبرر لسعر الصرف. وأوضح عوض انه سيتم العمل على إيجاد الحلول المناسبة والمساعدة لإستقرار أسعار الصرف . مؤكداً أن من سيخالف ذلك سيتم اتخاذ ضده إجراءات صارمة. ويأتي قرار جمعية الصرافين ، بإغلاق كافة شركات ومنشآت الصرافة، على خلفية عدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.

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