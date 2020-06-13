شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن باعدت بين فخذيها واظهرت منطقتها الحساسة.. الفنانة هيفاء وهبي تصدم المتابعين بصور جريئة وفاضحة.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، بإطلالة جديدة مثيرة وجريئة مرتدية فستانا قصيرا.

ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورتين لإطلالتها الجديدة .

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• باعدت بين فخذيها واظهرت منطقتها الحساسة.. الفنانة هيفاء وهبي تصدم المتابعين بصور جريئة وفاضحة.. شاهد

• بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور)

• عمرها 18 عام.. شاهد من هي الزوجة الجديدة للأمير محمد بن سلمان التي قهرت بجمالها كل اميرات الخليج

• قناة MBC تدفع للفنان محمد رمضان خمسة مليون وتبث حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..شاهد كيف كانت ردة فعله، وكيف انتقم منه رامز جلال بعقاب شديد.. فيديو

• هل تذكرون الفنانة منى فاروق التي ظهرت بالفيديوهات الاباحية مع خالد يوسف .. شاهدو الفيديو الجديد الذي تم تسريبه لها وهي مع شخص آخر !!

• هل تذكرون الفنانة دانا جبر التي لعبت دور "جميلة" في مسلسل باب الحارة .. شاهدو ظهورها الفاضح وهي بدون بنطلون .."صور"

• حليمة بولند في ظهور فاضح وغير مسبوق .. ارتدت ملابس مثيرة تبرز مناطقها الحساسة ..شاهد الصور

• ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

Advertisements

• تسريب صور فاضحة للأميرة رانيا زوجة ملك الأردن.. اردت ملابس عارية وجلست بين احضان هذا الشخص.. شاهد

• هل تذكرون الفنانة السورية "جانيار حسن" التي لعبت دور (بنت ابو ظافر) في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم .. بصدر بارز ومؤخرة منفوخة

• أسد يقترب ببطئ شديد من عشيقتة "اللبوة" وهي نائمة على ظهرها ويقوم بممارس رغبته معها أمام الزوار؟! وعندما استيقظت كانت النهاية صادمة وحدثت مفاجئة لم يتوقعها أحد ! (شاهد الفيديو)

• صورة فاضحة للفنانة سمية الخشاب وهي فوق القارب .. شاهد كيف اصبح جسمها المثير

• شاهد الفنانة المثيرة نسرين طافش عارية وسط حوض السباحة .. خلعت ملابسها ونثرت قطرات الماء على صدرها البارز .."صور"

• عــــاجل .. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًّا مفاجئ بشأن "المسجد النبوي" .. والمسلمين يجن جنونهم .. شاهد (صورة)

• عاجـــل: الكويت تصحو على جريمة اخلاقية مروعة ليس لها مثيل في تاريخ البلاد.. شاهد ما الذي حدث

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------

وظهرت هيفاء ، وهى تجلس بين بعض الرجال متباعدة بين ساقيها بطريقة مبالغ فيها ، ما أدى إلى ظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر .

يشار إلى أن هيفاء وهبي، مغنية وممثلة وفنانة استعراضية لبنانية / مصرية، حصلت خلال مشوارها الفني على العديد من الجوائز عن فئة الممثلات والمغنيات والفنانات الإستعراضيات. أصدرت عدد من الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة فيديو

ولدت الفنانة هيفاء وهبي في منطقة محرونة بلبنان عام 1972م، عمرها 48 سنة، وتزوجت من رجل الاعمال احمد ابو هشيمة عام 2009م، ثم انفصلا عام 2012م.