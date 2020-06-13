إقرار برنامج عمل اللجنة المشرفة على نشاط الوحدات التابعة لقطاع النفط والمعادن والغاز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

التقى رئيس اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الإدارة الذاتية للجنوب، الدكتور عبدالسلام حُميد، باللجنة المصغرة المشرفة على نشاط الوحدات التابعة لقطاع النفط والمعادن والغاز.



واستهل حُميد حديثه بالترحيب بأعضاء اللجنة، ومستعرضا بعدها الأهمية التي يمثلها القطاع النفطي كمرتكز أساسي للاقتصاد والتنمية، وما تمثله المشتقات النفطية من أهمية للاقتصاد الانتاجي والخدمي على حدٍ سواء.

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ولفت حُميد إلى أنه وقبل حرب المليشيات الحوثية العام 2015 يسهم بنحو 70% من الإيرادات العامة ونحو 85% من إجمالي الصادرات ونحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي .

وشدد حُميد على ضرورة أن تساعد اللجنة وحدات قطاع النفط في أداء مهامها وتقديم خدماتها للمجتمع والحفاظ على الأصول ووسائل العمل، وفي ذات الوقت ضبط النشاط في تلك الوحدات على أساس الأنظمة والقوانين السارية واللوائح وعدم تجاوزها.

وبعد نقاشات مستفيضة بين رئيس اللجنة الاقتصادية العليا وأعضاء اللجنة المصغرة، تم إقرار برنامج عمل اللجنة المصغرة للمرحلة، حيث تمنى الدكتور عبدالسلام حُميد لها التوفيق في مهامها المنوطة بها