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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تكبّد المليشيات الحوثية خسائر فادحة بمديرية نهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
سقط العشرات من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بنيران أبطال الجيش الوطني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، صباح اليوم السبت، في مديرية نهم شرقي صنعاء.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" وفقا لوكالة سبأ الشرعية، إن قوات الجيش الوطني استدرجت مجاميع من مليشيات الحوثي إلى إحدى الشعاب في جبهة نجد العنق بمديرية نهم، وأطبقت عليها الحصار من جميع الجهات، قبل أن تدفع المليشيات بتعزيزات لمحاولة فك الحصار"..مشيراً الى أن طيران التحالف استهدف تعزيزات المليشيا بعدّة غارات ما أدى لتدميرها بالكامل.
وأضاف"أن أبطال الجيش تمكنوا من القضاء على المجاميع الحوثية المتسللة ويقدر عددهم بالعشرات، فيما تمكنت مدفعية الجيش وطيران التحالف من تدمير نحو 12 طقماً و5 عربات وعدد من الآليات القتالية الأخرى".
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