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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. تسجيل 73 إصابة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا في المناطق المحررة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، مساء اليوم، عن تسجيل 73 حالة إصابة جديدة و17 حالة وفاة بالفيروس في المناطق المحررة .
وافادت اللجنة في تغريدة على حسابها في تويتر، أنه تم تسجيل 31 تعز منها (8) حالات وفاة، و(38) حضرموت منها (9) وفاة، و(4) لحج، وأبلغ عن (4) وفيات لإصابات سابقاً .
وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل (3) حضرموت وحالة في لحج .
ولفتت إلى تسجيل 11 حالة تعافي منها عشر حالات في حضرموت وحالة في لحج .
وذكرت أنه بإحصائية اليوم يرتفع إجمالي الحالات إلى (705) حالة، منها (160) حالة وفاة و(39) حالة تعافي
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