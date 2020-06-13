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عاجل.. تسجيل 73 إصابة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا في المناطق المحررة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

عاجل.. تسجيل 73 إصابة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا في المناطق المحررة

متابعات_ الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة ، كوفيد 19، مساء اليوم، عن تسجيل 73 حالة إصابة جديدة و17 حالة وفاة بالفيروس في المناطق المحررة .

 

وافادت اللجنة في تغريدة على حسابها في تويتر، أنه تم تسجيل 31 تعز منها (8) حالات وفاة، و(38) حضرموت منها (9) وفاة، و(4) لحج، وأبلغ عن (4) وفيات لإصابات سابقاً .

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وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل (3) حضرموت وحالة في لحج .

 

ولفتت إلى تسجيل 11 حالة تعافي منها عشر حالات في حضرموت وحالة في لحج .

 

وذكرت أنه بإحصائية اليوم يرتفع إجمالي الحالات إلى (705) حالة، منها (160) حالة وفاة و(39) حالة تعافي 

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