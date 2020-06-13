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عدن - ياسمين التهامي - منجم شهير يفجر مفاجأة: وفاة ترامب وسقوط حاكم عربي.. وهذه الدولة ستحكم العالم بدلًا من أمريكا





أثار المنجم البرازيلي شردبهن كانشلن اوليه صدمة كبرى في أميركا اللاتينية وكلّ أنحاء العالم بعد زعمه وفاة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسيطرة الصين على العالم وسقوط الدولة السورية أمام تظاهرات حاشدة في دمشق وغيرها من الأحداث المفاجئة. وزعم شردبهن أن عودة الأمان للعراق مطلقًا بعد رحيل صدام حسين، وكأن هذا الوطن الأليم سيُصاب بلعنة دائمة بحسب (صحيفة الجرس). وعقّب على كل ما توقعه، قائلاً إنها الصور التي رأيتها أمامي، آمل ألا تتحقق الأشياء السيئة. وأضاف شردبهن: الشرق الأوسط سيعاني كثيرًا من أزمات اقتصادية، سوريا ستسقط أمام المظاهرات الكبرى، والعراق لن يعود بعد صدام، أما السوريون فسيعودون من أوروبا إلى وطنهم خلال سنوات. وقالأن الأندرويد سيسحق الأيفون وسترون هذا، أما المستقبل فللصين، وأنا أراهن أنها ستسيطر على العالم لعقود طويلة. وفي الأخير ينبغي التأكيد على أن أقوال المنجمين وتوقعاتهم هي ضرب من ضروب الخيال، لا ينبغي تصديقها، ففي مايو الماضي توقع منجم هندي نهاية فيروس كورونا ليموت بالفيروس ذاته قبل نهاية الشهر.





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