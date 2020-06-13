شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب :«نواجه العدو غير المرئي القادم من الصين» والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد على أن الصين كانت السبب الرئيسي في تفشي فيروس كورونا بعلمًا منها.
وقال خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، : "الجيش الأمريكي يواجه هذا العدو غير المرئي القادم من الصين".
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا يوجد جيش تضاهي قوته قوة الجيش الأمريكي.
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