شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أخيرة.. حاملي فصيلة الدم هذه لا يصابون بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت دراسة أمريكية صدرت مؤخراً أن حاملي إحدى فصائل الدم المعروفة لا يصابون بفيروس كورونا أو على الأقل هم الأقل إصابة وتأثراً بالفيروس. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وحسب الدراسة التي صدرت عن شركة “23 آند مي” فإن حاملي فصيلة الدم (O) لديهم حماية أكبر من غيرهم من الإصابة والتأثر بفيروس كورونا. وكانت دراسات سابقة قد كشفت أن أصحاب فصيلة الدم (AB) هم أقل عرضة للإصابة بالفيروسات التاجية.

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