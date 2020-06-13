نجيب العوج يبحث مع البنك الدولي إمكانية تقديم الدعم الفني للحكومة في مجال تعزيز بناء القدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم، مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، إمكانية تقديم الدعم الفني المباشر للحكومة في مجال تعزيز بناء القدرات للوزارات المعنية بالجوانب الاقتصادية والمالية للمساهمة في الإعداد والتخطيط والبرمجة لعملية التعافي وإعادة الإعمار والتنسيق مع المانحين وإعداد الموازنة وإدارة الحسابات الحكومية، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



واستعرض الوزير العوج خلال الاتصال المرئي مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، جهود التنسيق بين الحكومة اليمنية ومكتب البنك الدولي في تعزيز التواصل ومتابعة محفظة المشاريع الحالية والقادمة، ومناقشة الترتيبات المؤسسية لتنفيذ مشاريع المحفظة القادمة عبر بعض المؤسسات الدولية ذات الخبرة والكفاءة لتنفيذ هذه المشاريع التي تحسن من فعالية مشاريع البنك وتعزز مستوى الشفافية في بناء قدرات المؤسسات الوطنية.

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وتطرق وزير التخطيط، الى أهمية مواصلة البنك الدولي في دعم وتمكين الوحدات التنفيذية في الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية وتشكيل لجان تسيير لجميع مشاريع المحفظة القادمة..مؤكداً على أهمية دعم الحكومة والمساهمة في تخفيف عبء الديون الخارجية ومن أهمها الالتزامات الخاصة بالمؤسسة الدولية للتنمية وذلك من خلال مبادرة تعليق الديون الخارجية التي قدمتها مجموعة العشرين خصوصا في الظروف الحالية وما يصاحبها من التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحرب و تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد ١٩) وانخفاض أسعار النفط.

وثمن وزير التخطيط، دعم البنك الدولي المالي والفني المتواصل لليمن ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

ومن جانبه ،أكد المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، استمرار تقديم الدعم لمشاريع التنمية في اليمن.. مجدداً حرص البنك على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم إثر تفشي فيروس كوروتا وتداعياته الاقتصادية.

حضر اللقاء كبير مستشاري المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي جيهان عبدالغفار.