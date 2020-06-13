وصول ١٤٤ راكباً من العالقين اليمنيين بمصر إلى مطار سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

وصلت الى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، اليوم، الرحلة الجوية الثالثة لشركة طيران اليمنية القادمة من جمهورية مصر العربية وعلى متنها ١٤٤ راكباً من العالقين اليمنيين.



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وقال مدير عام مطار سيئون الدولي علي سعيد باكثير وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "جرى التأكد من قبل الاطقم الصحية والعاملين المختصين بالمطار من تعبئة الشهادات الصحية التي تؤكد خلو الركاب من الاصابة بوباء كورونا التي يحملونها قبل صعودهم الطائرة وفقا لبرتوكول نقل العالقين الذي بموجبه تتم عملية نقل العالقين اليمنيين".

واضاف باكثير"قامت الأطقم المتخصصة بتعقيم الركاب وعفشهم بالمعقمات الخاصة وفقا للاجراءات الاحترازية التي تم التوجيه بموجبها في هذه العملية، كما قامت تلك الاطقم بتوجيه الركاب الى الحافلات المخصصة لنقلهم الى محافظاتهم مباشرة بحسب الاتفاق الجاري بهذه الخصوص مع السلطات المركزية والمحلية في اطار الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا".