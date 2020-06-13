- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول ١٤٤ راكباً من العالقين اليمنيين بمصر إلى مطار سيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
وصلت الى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، اليوم، الرحلة الجوية الثالثة لشركة طيران اليمنية القادمة من جمهورية مصر العربية وعلى متنها ١٤٤ راكباً من العالقين اليمنيين.
وقال مدير عام مطار سيئون الدولي علي سعيد باكثير وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) "جرى التأكد من قبل الاطقم الصحية والعاملين المختصين بالمطار من تعبئة الشهادات الصحية التي تؤكد خلو الركاب من الاصابة بوباء كورونا التي يحملونها قبل صعودهم الطائرة وفقا لبرتوكول نقل العالقين الذي بموجبه تتم عملية نقل العالقين اليمنيين".
واضاف باكثير"قامت الأطقم المتخصصة بتعقيم الركاب وعفشهم بالمعقمات الخاصة وفقا للاجراءات الاحترازية التي تم التوجيه بموجبها في هذه العملية، كما قامت تلك الاطقم بتوجيه الركاب الى الحافلات المخصصة لنقلهم الى محافظاتهم مباشرة بحسب الاتفاق الجاري بهذه الخصوص مع السلطات المركزية والمحلية في اطار الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا".
كانت هذه تفاصيل خبر وصول ١٤٤ راكباً من العالقين اليمنيين بمصر إلى مطار سيئون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.