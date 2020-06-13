شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يعلن إعادة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية ,ويتهم تركيا بمحاولة إحتلال البلاد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الليبي الوطني، السبت، إعادة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية وتعيين ضباط قادرين على قيادة المعركة في البلاد.



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وذكر البيان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "جاء للسيطرة على خيرات ليبيا وليس لمساعدة الليبيين".

وأكد الجيش الليبي أنه يقاتل لأجل حماية البلاد والشعب، ولن يسمح بتكرر المشهد في ليبيا، حسب ما ذكره البيان.

جاء ذلك في حين تواصل أنقرة تزويد كتائب الوفاق بالسلاح والمقاتلين للقتال ضد الجيش الليبي، حيث أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، أمس الجمعة، بوصول طائرة من تركيا إلى ليبيا على متنها 126 مرتزقا. وأكدت المصادر أن الطائرة تابعة لطيران "الأجنحة"