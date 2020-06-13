- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يعلن إعادة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية ,ويتهم تركيا بمحاولة إحتلال البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن الجيش الليبي الوطني، السبت، إعادة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية وتعيين ضباط قادرين على قيادة المعركة في البلاد.
وذكر البيان، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "جاء للسيطرة على خيرات ليبيا وليس لمساعدة الليبيين".
وأكد الجيش الليبي أنه يقاتل لأجل حماية البلاد والشعب، ولن يسمح بتكرر المشهد في ليبيا، حسب ما ذكره البيان.
جاء ذلك في حين تواصل أنقرة تزويد كتائب الوفاق بالسلاح والمقاتلين للقتال ضد الجيش الليبي، حيث أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، أمس الجمعة، بوصول طائرة من تركيا إلى ليبيا على متنها 126 مرتزقا. وأكدت المصادر أن الطائرة تابعة لطيران "الأجنحة"
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن إعادة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية ,ويتهم تركيا بمحاولة إحتلال البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.