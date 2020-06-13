شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر الآن : ارتفاع الدولار والسعودي بشكل متسارع واعلان هام من البنك المركزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني، في صنعاء وعدن، اليوم السبت، الموافق 13-6-2020

سعر الصرف في صنعاء شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

شراء

الدولار الأمريكي: 625

الريال السعودي: 165

الدرهم الإماراتي: 167

الريال العماني: 1610

اليورو: 703

الجنية الاسترليني: 784

بيع

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الدولار الأمريكي: 630

الريال السعودي: 166

الدرهم الإماراتي: 168

الريال العماني: 1620

اليورو: 706

الجنية الاسترليني: 786

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سعر الصرف في عدن

شراء

الدولار الأمريكي: 753

الريال السعودي: 198

الدرهم الإماراتي: 199

بيع

الدولار الأمريكي: 758

الريال السعودي: 200

الدرهم الإماراتي: 200

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الإنتقالي يستولي على حاويات من الأموال المطبوعة تابعة للبنك المركزي بعدن

استولت قوات الإنتقالي اليوم السبت على حاويات نقديه تابعة للبنك المركزي بعدن والتي التي كانت في طريقها من الميناء إلى المقر الرئيسي في عدن.

وقال البنك المركزي في بيان إن قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته والتي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن.

وحذر البنك المركزي الإنتقالي من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات.

كما حمل الإنتقالي كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك.