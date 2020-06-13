مباشر الآن : ارتفاع الدولار والسعودي بشكل متسارع واعلان هام من البنك المركزي

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمني، في صنعاء وعدن، اليوم السبت، الموافق 13-6-2020
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الإنتقالي يستولي على حاويات من الأموال المطبوعة تابعة للبنك المركزي بعدن
استولت قوات الإنتقالي اليوم السبت على حاويات نقديه تابعة للبنك المركزي بعدن والتي التي كانت في طريقها من الميناء إلى المقر الرئيسي في عدن.
وقال البنك المركزي في بيان إن قوة تابعة للمجلس الانتقالي قامت بالاستيلاء على حاوياته والتي كانت بموجب الاتفاق مع البنك تتولى حمايتها وتأمين انتقالها من الميناء إلى المقر الرئيسي للبنك في عدن.
وحذر البنك المركزي الإنتقالي من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات.
كما حمل الإنتقالي كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك.
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