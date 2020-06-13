شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : عاصفة عنيفة تضرب العاصمة عدن ...وهذا ماحدث حتى الان ؟! ... شاهد الصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انقطع التيار الكهربائي منذ فجر اليوم، عن مدينة عدن حتى اللحظة، عقب هطول أمطار مصحوبة بعواصف وصواعق رعدية شديدة مصحوبة بالامطار.

وادت الرياح والعواصف الرعدية التي شهدتها العاصمة الموقتة عدن فجر اليوم السبت الى تساقط الكيبلات واعمدة الكهرباء وتحطم لزجاجات النوافذ والابواب في مديرية المنصورة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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ونجم عن سقوط الكيبلات واعمدة الانارة الى انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين .

كما تسببت رياح الامطار التي ضربت عدن فجر اليوم في سقوط سور مدرسة النهضة بمديرية الشيخ عثمان.

واسفرت صاعقة رعدية، فجر اليوم السبت، في تدمير إرسال سنترال مدينة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان في عدن وانقطاع الكهرباء بشكل كلي على العاصمة المؤقتة بشكل كلي.

وقال مسؤول في الكهرباء ان الفرق الفنية تعمل على اعادة التيار الكهربائي للمنازل متوقعين عودته عصر اليوم.