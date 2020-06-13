345 وافداً يغادرون مراكز الحجر الصحي بصعدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صعدة

غادر 345 وافداً مراكز الحجر الصحي بمدينة صعدة بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بـ14 يوماً والتأكد من خلوهم من وباء كورونا .

وأكد رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمحافظة صالح عقاب على أهمية إلتزام المغادرين بالإجراءات الإحترازية حتى وهم في طريقهم إلى محافظاتهم لما في ذلك سلامتهم وسلامة اهاليهم وابناء المجتمع .. مشيرا إلى أن كل الاحرار في هذا الشعب لاسيما الجهات المعنية كانوا يتطلعون بل ويسعون للحفاظ على البلد من دخول هذا الفيروس الا أن ذلك لم يتم في المناطق الجنوبية في ظل وجود قوى العدوان السعودي الأمريكي و المرتزقة.

وثمن عقاب وعي المجتمع مهيبا بالجميع أن يكونوا يدا واحدة من أجل التغلب على هذه الجائحة.