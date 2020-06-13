شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان// وزارة الدفاع اليمنية تدفع بتعزيزات عسكرية إلى الشيخ العواضي وتوجيهات عاجلة بإدخالها بشكل سري إلى البيضاء .."وثيقة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ١٣ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٣٥ مساءً (الخليج 365_متابعات)

حصل موقع “الميدان اليمني” على وثيقة سرية تحوي تعليمات هيئة الأركان العامة الموالي للأمارات في الحكومة بشأن إدخال تعزيزات عسكرية للشيخ ياسر العواضي في منطقة ردمان بمحافظة البيضاء، لحربه المرتقبة ضد الحوثيين.

وأشارت الوثيقة إلى أنه وعطفا على برقية معالي وزير الدفاع رقم (607) بتاريخ 7/6/2020م المتضمنة توجيهات سرعة إدخال التجهيزات العسكرية والقوات القتالية المتفق عليها مع الشيخ ياسر أحمد العواضي في برقية رقم (586) بتاريخ 2/6/2020م إلى مديرية ردمان.

وتضمنت الوثيقة الموجهة إلى الاستخبارات وقائد محور البيضاء بإدخال تعزيزات مكونة من تجهيزات وقوات قتالية، بشكل سري إلى ردمان وإبقاء هيئة الأركان على اطلاع بشكل يومي.

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ويستمر رئيس هيئة الأركان في قوات الشرعية، الفريق صغير بن عزيز، الموالي للإمارات في إرسال التعزيزات والمعدات العسكرية لإسناد رفيقه المقرب ياسر العواضي، الذي يتحرك خارج إطار الشرعية، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول سبب إهمال جبهات الضالع وغيرها من الجبهات التي تقاتل تحت راية الشرعية الممثلة في الرئيس هادي في الوقت الذي تعاني فيه جبهات الضالع من نقص حاد في التعزيزات والسلاح وانقطاع للرواتب منذ أكثر من أربعة أشهر.

وزارة الدفاع تدفع بتعزيزات إلى العواضي وكانت قوات الجيش الوطني في مديرية قانية بمحافظة البيضاء قد أوقفت الشهر الماضي سيارة محملة بـ 460 مليون ريال سعودي كانت في طريقها إلى الشيخ ياسر العواضي.

وعبر ناشطون في موالون للحكومة المعترف بها دوليا عن خشيتهم من إنشاء قوة خارج إطار الشرعية، كقوة المجلس الانتقالي الجنوبي وقوة طارق صالح بدعم من الإمارات.

ورجحت مصادر عسكرية بأن التعزيزات التي دفع بها رئيس هيئة الأركان العامة للشيخ ياسر العواضي لن يستخدمها الأخير ضد الحوثيين لأنه في حقيقة الأمر لن يتجراء على مواجهات الحوثيين وإنما سيستخدمها لتسليح أبناء محافظة البيضاء وتشكيل قوة نبخة بيضانيه “حزام أمني” بالمحافظة على غرار ما قامت به الإمارات في محافظات أبين وشبوة وحضرموت ولحج وسقطرى ستكون مهمة هذه القوات مهاجمة قوات الشرعية لا مقاتلي جماعة الحوثي.

وكانت مشايخ وقبائل البيضاء قد اعترضت في وقت سابق على الشيخ ياسر العواضي بعد أن الكشف عن مخطط إماراتي بتشكيل قوات نحبه بيضانيه في محافظة البيضاء على غرار ما قامت به أبوظبي في المحافظات الجنوبية رافضين للموضع جملة وتفصيلا.