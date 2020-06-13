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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء: مليشيلت الحوثي يصدرون بيان عاجل لموظفي المحافظات الشمالية القانتة تحت سيطرتهم .. نص البيان !

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الحوثيين اليوم عن تمديد تعليق العمل لنسبة الـ80 بالمائة من موظفي الدولة بما فيهم كبار السن والذين يعانون من الأمراض المزمنة باستثناء قطاعات الصحة والأمن والخدمات لمدة 15 يوماً إضافياً اعتباراً من غد السبت. جديد اب برس هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)! Advertisements كما أعلنت وزارة الخدمة في بيان لها، عن تمديد تعليق العمل بنظام بصمة الحضور والانصراف الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة خلال الفترة نفسها.

وحثت الوزارة، كافة وحدات الخدمة العامة على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الإدارية الاحترازية والوقائية الصادرة عن مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة الأوبئة ووزارة الصحة في أماكن العمل وأهمها الحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف على الأقل فيما بين الأفراد، وإيجاد وسيلة تواصل بديلة عن الاجتماعات وما هو مهم منها يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحتياطية اللازمة. ودعت وزارة الخدمة المدنية، القيادات الإدارية بوحدات الخدمة العامة التأكد والمتابعة اليومية لمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة. وأهاب البيان بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط والوحدات المستقلة والملحقة المركزية والمحلية الالتزام باتخاذ الإجراءات الإدارية التنفيذية لذلك كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا والعمل وفق ما سيرد من القرارات والتعاميم والتوجيهات والإرشادات الوقائية التي سيتم تعميمها.

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