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عدن - ياسمين التهامي - المليشيات الانتقالية تستغيث بهذة القوة لمواجهة طارق صالح في عدن .. تفاصيل طارئة !

قالت مصادر إعلامية إن اللواء هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع الجنوبي الأسبق الذي يقود أحد أقوى ألوية العمالقة الجنوبية في الساحل الغربي تحرك بمعية قوات من اللواء إلى العاصمة المؤقتة عدن لتأمينها بعد طلب استدعائه من قبل قيادة المجلس الانتقالي.

جديد اب برس

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وكان هيثم قاسم قد قال في وقت سابق اليوم إنه في طريقه وقواته إلى عدن بناءً على استدعاء من قبل المجلس الانتقالي، مشيراً إلى أن قواته ستقوم بتأمين عدن وأنه على استعداد لتنفيذ أي

وبحسب المصادر، فإن عودة قاسم إلى عدن تأتي على وقع استمرار الخلافات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات طارق صالح التي تريد فرض سيطرتها على المدينة ومداخلها ومخارجها بناءً على توجيهات إماراتية.

وتشير المصادر إلى أن الخلافات بين الانتقالي وطارق صالح لا تزال قائمة حيث لا تزال قوات الحزام الأمني لعدن ترفض تسليم نقطتي العلم ودوفس الرئيسيتين لقوات طارق صالح حسب التوجيهات الإماراتية التي قضت بتسليم القيادة الأمنية والعسكرية لعدن لطارق صالح وهو ما يرفضه الانتقالي.

ويتخذ العميد طارق صالح قائد ألوية حراس الجمهورية من معسكر بئر أحمد بعدن مركز عمليات متقدم لإدارة شؤون قواته المرابطة في الساحل الغربي