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عدن - ياسمين التهامي - شاهد موعد الحلقة الأولى من مسلسل قيامة المؤسس عثمان وتردد القنوات الناقلة له .. تفاصيل !

بعد انتظار طويل كشفت قناة Atv التركية عن موعد الحلقة الأولى من مسلسل قيامة عثمان الذي أطلق

عليه اسم مسلسل المؤسس عثمان ، واعلنت القناة ان المشاهدين يمنكهم مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان

الحلقة الأولى بتاريخ 20 نوفمبر 2019.

وقد حقق الإعلان لمسلسل المؤسس عثمان dirilişi Othman من بطولة بوراك اوزجيفيت ارقاما

وصل عدد المشاهدين في صفحة كاتب ومنتج المسلسل محمد روزداغ على انستقرام فقط مليوني

مشاهدة خلال 20 ساعة.

جديد اب برس

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تدور أحداث هذه النسخة من مسلسل عثمان بن ارطغرل التاريخي حول فترة تأسيس وإنشاء الدولة

العثمانية، حيث سيجسد الممثل التركي بوراك أوزجفيت شخصية القائد عثمان غازي وهو الإبن الأصغر

لأرطغرل، والذي يجب عليه أن يمضى في ذات الطريق التي سار فيها والده، ويكمل معارك الصراع والحرب

مع الصليبيين والمغول والتتار والروم والفرس، حتى يتمكن من تأسيس الدولة العثمانية.

ويشارك في بطولة مسلسل المؤسس عثمان، إلى جانب أوزجفيت، الفنانة التركية أصليهان كارالار، التي

ستؤدي دور مالهون خاتون، زوجة الغازي عثمان.

وقد أكدت قناة ATV التركية أنه سيتم عرض ”قيامة عثمان“ مساء كل أربعاء، وذلك في نفس التوقيت

الذي سيجري فيه عرض مسلسل ”الرصاصة“ والذي يجسد انجين التان أرطغرل فيه دور البطل، وهو الأمر

الذي يثير مخاوف الكثير من الجمهور بسبب التشتت بين المسلسلين وينعكس في النهاية على نسب

المشاهدة.

الجدير بالذكر أن مسلسل أرطغرل كان قد حقق خلال المواسم الخمسة الماضية، مشاهدات ومبيعات عالية

، وتربع على قائمة المسلسلات التركية الأعلى مشاهدة، كما تم بثه في عشرات الدول، وشاهده نحو

ً

جدا

ثلاثة مليارات متابع، وترجم إلى لغات متعددة، وبذلك فإن مشاركة بوراك أوزجفيت في دور البطولة

ٍ بنسخته الجديدة تضعه أمام تحد حقيقي للمنافسة واستمرار حضور المسلسل.

تردد القنوات الناقلة مسلسل المؤسس عثمان:

ننشر لكم مجموعة من ترددات القنوات التي ستنقل هذا المسلسل الهام وهي قنوات عربية وترك