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عدن - ياسمين التهامي - في دولة عربية: بعد دفنها بساعتين وبطلب من ابنها تم نبش القبر .. وبعد اخراجها كانت الصدمة !

عادت السلطات المصرية المختصة استخراج جثمان سيدة بعد ساعتين من دفنها.

وكشف محمود محمد - نجل سيدة متوفاة بكورونا - تفاصيل استبدال جثمان والدته داخل مستشفى كفر الزيات .

وأوضح في مداخلة مع برنامج "الجمعة في مصر" : اتصلوا في المستشفى وطلبوا مننا نستلم جثة والدتي ، رحت المشرحة جيت استلم الجثة لقيتها جثة راجل .وأضاف: مدير الأمن تدخل واتضح إن جثة أمي كانت مدفونة منذ ساعتين بدلا من الرجل. جديد اب برس Advertisements هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)! وتابع: الخطأ حدث بسبب أن جثث المتوفين بكورونا بتبقى محطوطة في غلاف مقفول عليه والناس بتخاف. واستدرك: مساعد الوزير تدخل واقترح علينا نلم الموضوع ، وأنا مكانش يهمني حاجة غير أمي .. أخدنا الجثمان ومشينا بعد ما فتحنا القبر.

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