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عدن - ياسمين التهامي - تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من “برنامج رامز مجنون رسمي حدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال يعرض فيها كسر انف الفنانة المصرية "فيديو"

تضاربت الانباء حول استضافة الفنانة المصرية علا غانم في برنامج المقالب رامز مجنون رسمي الذي بثته قناة MBC خلال ايام شهر رمضان الماضي.

قناة على اليوتيوب ، تحمل اسم معلومة في كتاب ، نشرت مقطع فيديو ، قالت خلاله ان رامز جلال استضاف فعله الفنانة علا غانم في برنامجه رامز مجنون رسمي ، لكن الحلقة لم يتم اذاعتها بطلب من الفنانة علا.

وبحسب الفيديو فقد تعرضت الفنانة علا غانم لكسر في انفها اثناء سقوطها في بركة الماء ، وهو الجزء الاخير من الحلقة ، وحدث لها نزيف ، وهو ما دفعها لرفع قضية على رامز جلال ، والاعتراض على اذاعة حلقتها. جديد اب برس Advertisements هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)!

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