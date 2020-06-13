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عدن - ياسمين التهامي - من خارج الوطن "حزب المؤتمر" يوجه دعوة هامة لكل أحرار اليمن ويصدر هذا البيان .. تفاصيل !

أصدر حزب المؤتمر الشعبي العام اليوم بيانا هاما عبر فيه عن موقفه من وثيقة ما يسمى بـ"قانون الخمس" الذي أصدرته جماعة الحوثيين مؤخرا داعيا في الوقت ذاته كل أبناء الشعب اليمني إلى الوقف ضد العنصرية الحوثية وما تحاول فرضه عليه.

وقال المؤتمر في بيان له "إن هدف اللائحة الاستحواذ على ما تبقي من مقدرات الوطن والمواطن، وأن أي لائحة هي بالأساس تفسير لقانون لا أحكاما رئيسية جديدة، ولا بالمخالفة.

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وأضاف البيان أن ما حدث يؤكد رغبة الجماعة الحوثية في العودة إلى حكم الظلام والجهالة الكهنوتية التي تجاوزها شعبنا.

وأكد الحزب الرفض المطلق لكل أنواع العنصريات والسلاليات والامتيازات بين أبناء الشعب اليمني الواحد، بما في ذلك ما سُمّي بوثيقة لائحة الخمس التي أقدمت عصابة الحوثي الانقلابية الإرهابية على إفتعالها مؤخراً.

وأضاف البيان "نؤكد على افتخارنا وشعبنا بالهوية اليمنية، وتجريم ما ينافيها أو يسيء إليها"، داعياً لسن التشريعات اللازمة لحمايتها، وتعزيزها في الثقافة العامة وفي المناهج الدراسية وتنقية المناهج مما يخالف ذلك.

وقال البيان إن ما تقوم به جماعة الحوثي هو تكريس لنهج عنصري نازي في التمييز وادعاء الحق الإلهي، استناداً لمزاعم الاصطفاء العرقي وهو ماتجاوزه شعبنا بالانتقال إلى دولة الدستور والقانون وحكم الشعب نفسه بنفسه عبر صناديق الانتخابات.

ودعا البيان جماهير الشعب اليمني و كل الأحرار والقوى السياسية والاجتماعية والثقافية ومختلف الشرائح الاجتماعية إلى الوقوف في مواجهة هذا الصلف العنصري و كلّ التحديات التي تفرضها الميليشيا الحوثية السلالية على الشعب اليمني.