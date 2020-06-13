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عدن - ياسمين التهامي - شاهد سبب الانسحاب المفاجئ للمليشيا من زنجبار وجعار والمخزن" تفاصيل"!
كشفت مصادر محلية، عن انسحاب مفاجئ لمليشيات الضالع ويافع، من عدد من المواقع في محافظة ابين جنوبي شرق البلاد.
واكد المصدر ان عبد اللطيف السيد قائد الحزام الامني في ابين، أمر بسحب قواته المتمركزة في النقاط بزنجبار والمخزن والكود وجعار.
جديد اب برس
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وأرجع المصدر سبب الانسحابات بعد خلاف مع الامارات التي طلبت منه تسليم العهدة التي بحوزته من السلاح الثقيل والمتوسط، مرضحًا ان الخطوط خاليه من النقاط.
إلى ذلك نشر الجيش الوطني صور ومقطع فيديو يظهر فيه اقتحام قواته أحد معسكرات ميلشيات الانتقالي في جعار بأبين بعد معارك عنيفة مع المليشيات، واستسلام عشرات من المتمردين.
وتظهر الصور والفيديو التي تم تداولتها بشكل واسع أمس وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، لحظات الاقتحام ومطالبة الجيش لعناصر الميليشيا بالاستسلام.
كما تظهر الآليات والأطقم العسكرية المحترقة وأخرى لم تتعرض لأي اعطاب والتي تركتها العناصر المتمردة بعد فرارهم من المعسكر واستسلام مجاميع منها.
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