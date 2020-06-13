شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صورة فاضحة للفنانة سمية الخشاب وهي فوق القارب .. شاهد كيف اصبح جسمها المثير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت سمية الخشاب بإطلالة جذابة، حيث ظهرت بتيشيرت أسود فى أبيض كت على متن مركب فى البحر أثناء قضاء إجازتها الصيفية.

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سمية الخشاب على خصلات شعرها الأسود المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

ويذكر أن أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.