شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قبائل الهونزا... يعيش سكانها مائة عام ونسائهم فائقات الجمال يلدن في سن السبعين شاهد الأسباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عند جبال "كاراكورام" في باكستان تعيش قبيلة الهونزا المسلمة، على مذهب الطائفة الإسماعيلية، ويعتبرون من أتباع "أغا خان"، ويعتبر الأمير كريم الحسيني الذي يعيش في فرنسا هو الزعيم الروحي لتلك القبائل، وحامل لقب "أغا خان الرابع".

يبلغ عدد السكان نحو 920 ألف نسمة، ويعني اسمهم "المتحدون في جبهة واحدة كالسهام"، وهم قبيلة لا تمرض ولا تشيب، وأيضاً يعيشون حياةً طويلة وبصحة أفضل.

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كل ذلك يأتي بفضل أفراد القبيلة الذين يعيشون على نهج معين وأسلوب حياة يومي كوّن هذا السر وراء شبابهم الدائم.

مثلاً، فإن نظامهم الغذائي يقوم على أكل الخضراوات النيئة والفواكه والبروتين كالحليب والبيض والجبن، ولا يتناولون إلا العصير الطازج فقط لمدة 2 إلى 3 أشهر بالعام.

كما أنهم يستحمّون بالماء البارد حتى في أكثر أوقات السنة برودة، فيما يتضمن نمط حياتهم المشي لمسافات من 15 إلى 20 كيلومتراً والركض والضحك يومياً.

لذلك لا تندهش عندما يقابلك أحدهم وعمره 70 عاماً ويحتفظ ببنية الشباب، وأحياناً تصل أعمارهم إلى 145 عاماً.

والأكثر من ذلك أن نساء تلك القبيلة في سن 65 يملكن نضارة وجوه الأطفال، كما يتمتعن بصحة جيدة تسمح لهن بالحمل والولادة لوقت متأخر.