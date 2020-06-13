شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تخرج عن صمتها وتكشف ما هو المبلغ الحقيقي الذي تقاضاه ضيوف رامز جلال ؟.. ومن هو الفنان الذي تقاضى أعلى مبلغ في برنامج "رامز مجنون رسمي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ما يزال الجدل يتجدد كل عام حول المبالغ التي يتقاضاها ضيوف برنامج رامز جلال، خصوصًأ وأن هناك أخبارًا تتحدث عن تقاضي بعض الضيوف مبالغ خيالية تتخطى المليون دولار.

وغالبًا ما يكون المقلب الذي يوافق عليه الضيوف، عنيفاً ومهيناً، وسبق وأن أكد بعض الضيوف أنهم كانوا على علم بالمقلب، وأن الكاميرا الخفية لم تكن خفية تماماً.

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وانتشرت في الأسابيع الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ورقة قيل إنها تتضمّن أجور المشاركين، وتتراوح بين 50 ألف جنيه (عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري) ومليون دولار (علي معلول لاعب النادي الأهلي).



ولم تصدر "أم بي سي" أي نفي للأرقام الواردة في الورقة، خصوصاً أن تسريبات شبيهة تخرج كل عام، ويتبيّن لاحقاً أن أغلبها غير حقيقي.

وعودة إلى قضية المبالغ، كتبت الإعلامية الكويتية مي العيدان، في منشورات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أنّ الممثلة المصرية ياسمين صبري تقاضت مبلغاً وصل إلى مليوني دولار، للمشاركة في برنامج "رامز مجنون رسميّ" الذي عرضته شبكة "أم بي سي" في رمضان هذا العام.

لكن وسائل إعلام مقربة من الشبكة السعودية نفت ذلك، مؤكدة أن صبري تقاضت، كما أغلب النجوم، مبلغاً قيمته 30 ألف دولار، مشيرة إلى أنها كانت تعلم أنها ستشارك في برنامج للمقالب.

الممثلة السورية سوزان نجم الدين، في مداخلة في أحد البرامج التلفزيونية، قالت إنها تقاضت "أكثر من 50 ألف دولار بقليل" مقابل مشاركتها في البرنامج.

وبحسب تصريحات رسمية من داخل شبكة إم بي سي السعودية، فإن النجم الهندي شاه روخان، حصل على أعلى مبلغ في برنامد "رامز تحت الأرض" عام 2017 وبلغ إجمالي ما تقاضاه 450 ألف دولار أمريكي.