لجنة الطوارئ بشبوة ترفد مركز العزل بمديرية بيحان بـ 10 اسرة رقود

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 رفدت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة ،اليوم، مركز العزل الصحي لمعالجة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بمديرية بيحان بـ 10 اسرة رقود حديثة وجهاز تنفس اصطناعي و خمس اسطوانات اكسجين.

Advertisements وأهابت اللجنة بالمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية والحد من مظاهر الازدحام في الأسواق والمناسبات..مثمنة دور المنظمات الشبابية في التوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه. واشاد الامين العام للمجلس المحلي بالمديرية احمد الطاهري بالدعم المقدم من لجنة الطوارئ المحافظة للمركز وتوجيهاتها بشراء ماتبقى من الاحتياجات الطبية الأساسية للمركز مع تزويده بوحدة تكييف مركزية

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