- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الطوارئ بشبوة ترفد مركز العزل بمديرية بيحان بـ 10 اسرة رقود والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
رفدت لجنة الطوارئ بمحافظة شبوة ،اليوم، مركز العزل الصحي لمعالجة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بمديرية بيحان بـ 10 اسرة رقود حديثة وجهاز تنفس اصطناعي و خمس اسطوانات اكسجين.
وأهابت اللجنة بالمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية الضرورية والحد من مظاهر الازدحام في الأسواق والمناسبات..مثمنة دور المنظمات الشبابية في التوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه.
واشاد الامين العام للمجلس المحلي بالمديرية احمد الطاهري بالدعم المقدم من لجنة الطوارئ المحافظة للمركز وتوجيهاتها بشراء ماتبقى من الاحتياجات الطبية الأساسية للمركز مع تزويده بوحدة تكييف مركزية
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الطوارئ بشبوة ترفد مركز العزل بمديرية بيحان بـ 10 اسرة رقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.