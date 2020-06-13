مسلحون حوثيون يعتدون بأعقاب البنادق على شرطي بمدينة ذمار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020
الخليج 365 ـ ذمار
اعتدى مسلحون حوثيون، صباح السبت 13 يونيو/حزيران 2020م، بأعقاب البنادق على شرطي مرور بمدينة ذمار الواقعة جنوب العاصمة صنعاء.
وذكرت مصادر محلية أن مسلحين تابعين للمليشيات الحوثية اعتدوا، صباح اليوم السبت، بالضرب بأعقاب البنادق على أحد جنود المرور في الشارع العام بمدينة ذمار.
وبحسب المصادر، فإن سبب الاعتداء يعود إلى إيقاف الشرطي لمرور السيارات حتى تمر امرأة مسنة، ليتفأجا رجل المرور بقدوم العناصر الحوثية التي كانت على متن طقم في متوسطة السيارات التي تم إيقافها.
ووفق المصادر فإنه تم نقل شرطي المرور إلى مستشفى ذمار العام إثر تعرضه لإصابة بالغة، نتيجة الضرب بأعقاب البنادق.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الحادثة سبقتها حوادث مماثلة ومتكررة، في ظل غطرسة وتكبر لكافة قيادات وأفراد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.
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