التحالف يقصف تحركات للمليشيا في شدا بصعدة وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020 الخليج 365 ـ صعدة قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 13/حزيران/2020، تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية تعرضت لقصف جوي عنيف. ورجحت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. وكان التحالف أعلن، اليوم، اعتراض صاروخ باليستي حوثي في سماء نجران

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