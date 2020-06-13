شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في خب والشعف بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 13/حزيران/2020، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

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وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف، تعرضت لقصف جوي عنيف.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي