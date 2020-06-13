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عدن - ياسمين التهامي - عــــاجل : وزارة العمل في السعودية تصدر قائمة بالمهن التي سيتم سعودتها وستخلو من المقيمين ..وسيتم إنهاء إقامتهم والإقامة المنتهية لاتجديد لها "تفاصيل"





وزارة العمل عن قائمة بالمهن التي أعلن رسميا عن إنهاء إقامات الوافدين بهما خلال الأيام القليلة القادمة، وبعض المهن إنتهت إقامتهم بها رسميا ولن يتم إستقبال أي طلبات إستقدام لتلك المهن. وفي هذا التقرير قائمة بأسماء هذه المهن بحسب آخر تحديث وهي كالآتي.. مدير الأمن والسلامة. مدير خدمة الغرف. مدير الصيانة. مدير البرامج السياحية. مدير التسويق والمبيعات. مدير الموارد البشرية. مدير علاقات الموظفين. مدير المكاتب الأمامية. مدير إداري. مدير خدمة العملاء. مولات. المراكز التجارية المغلقة. موظفي الجمعيات الأهلية. الوظائف السياحية والفندقية. متلقي طلبات. سائق سيارة خفيف. موظف امن وسلامة. موظف سنترال. موظف خدمة طعام. كاتب إداري. كاتب إدخال بيانات. مشرف خدمات عامة. مشرف صيانة. مشرف التسويق والمبيعات .





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