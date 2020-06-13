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عدن - ياسمين التهامي - بعد اقل من اسبوعين على اطلاق توقعاتها… توقع محزن لـ ليلى عبد اللطيف يتحقق .. شاهد

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بعد حوالي الإسبوعين على اطلاق سلسلة توقعاتها على قناة لنا القضائية ضمن برنامج لازم نحكي ، بدأت بعض هذه التوقعات بالتحقق، حيث رصد موقع نبض الجنوب احداها ومن ضمن هذه التوقعات التي توقعتها ليلى عبد اللطيف، وفاة شخصية درامية سورية كبيرة وهذا ما حدث امس، حيث قام موقع نبض الجنوب بإعداد الفيديو التالي لكم :







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