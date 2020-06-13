شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري يحذر من مخطط ملعون يستهدف بلاده والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، من مخطط ملعون يستهدف نشر الفتنة والخراب في بلاده.

وجاءت تحذيرات الحريري تعليقًا على أعمال الشغب والتخريب التى شهدتها بيروت وطرابلس خلال الأيام الماضية.

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وأكد أن هناك من يتسللون في الاحتجاجات التى تشهدها لبنان ضد الأوضاع الاقتصادية من أجل التخريب والنهب والسلب.

ودعا الحريري شباب الثورة إلى الحذر من هؤلاء المتسللين، مطالبًا الحكومة بالقيام بدورها من أجل حماية الشعب وممتلكاته.