شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإثيوبي يهدد مصر بشن حرب عليها : «لن نتفاوض» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هددت إثيوبيا مصر في إطار المفاوضات فيما بينهما حول سد النهضة الذي أشعل العلاقات بين البلدين.

ومن جانبه قال نائب أركان الجيش الإثيوبي الجنرال بيرهانو جولا، اليوم الجمعة، أن أديس أبابا ستدافع عن حقها في سد النهضة بقوة، ولن تتفاوض بشأن سيادتها على المشروع الذي يثير خلافا حادا مع مصر.

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وقال بيرهانو جولا: "يعلم المصريون وبقية العالم جيدًا كيف يمكننا إدارة الحرب كلما حان وقتها.. الرواية المشوهة للقادة المصريين بشأن أكبر سد هيدروليكي في إفريقيا تجذب الأعداء".

ويأتي تصريح الجنرال بيرهانو بالتزامن مع محادثات بين وزراء الري بإثيوبيا والسودان ومصر، بعد شهور من الجمود، حيث تريد إثيوبيا البدء في ملء خزان السد في الأسابيع القادمة، بينما تعارض مصر الخطوة.