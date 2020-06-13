شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإثيوبي يهدد مصر بشن حرب عليها : «لن نتفاوض» والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هددت إثيوبيا مصر في إطار المفاوضات فيما بينهما حول سد النهضة الذي أشعل العلاقات بين البلدين.
ومن جانبه قال نائب أركان الجيش الإثيوبي الجنرال بيرهانو جولا، اليوم الجمعة، أن أديس أبابا ستدافع عن حقها في سد النهضة بقوة، ولن تتفاوض بشأن سيادتها على المشروع الذي يثير خلافا حادا مع مصر.
وقال بيرهانو جولا: "يعلم المصريون وبقية العالم جيدًا كيف يمكننا إدارة الحرب كلما حان وقتها.. الرواية المشوهة للقادة المصريين بشأن أكبر سد هيدروليكي في إفريقيا تجذب الأعداء".
ويأتي تصريح الجنرال بيرهانو بالتزامن مع محادثات بين وزراء الري بإثيوبيا والسودان ومصر، بعد شهور من الجمود، حيث تريد إثيوبيا البدء في ملء خزان السد في الأسابيع القادمة، بينما تعارض مصر الخطوة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإثيوبي يهدد مصر بشن حرب عليها : «لن نتفاوض» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.