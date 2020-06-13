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إيران تغير روايتها بشأن المتهم بالتجسس على سليماني

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عدن - ياسمين التهامي - غيرت السلطات الإيرانية روايتها بشأن محمود موسوي مجد، المتهم بالتجسس على قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

 

 

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وأكدت أن "مجد" ليس له علاقة باغتيال سليماني، وأن حكم الإعدام الذى صدر بحقه كان بسبب تقديم معلومات عن تحركات القوات الإيرانية في سوريا إلى جهازي المخابرات الأميركي "سي آي أية".

 

من جهتها، علقت أسرة "محمود موسوي مجد" على ما قيل بشأنه، مؤكدين عدم صحة تلك الإدعاءات والاتهامات المنسوبة إليه.

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