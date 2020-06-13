شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات السعودية : تصدر قرارات جديدة أفرحت كل المقيمين والوافدين بشأن الإقامة والخروج والدخول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت الجوازات السعودية العديد من القرارات التي جاء أغلبها لصالح الوافدين ، خاصة خلال فترة إشتداد أزمة كورونا في البلاد ، حيث أفرحت الوافدين على أراضيها من خلال بعض التسهيلات التي قدمتها لهم سواء فيما يتعلق بالإقامة وتمديدها 3 أشهر مجانا.

وإعفاء البعض من دفعها ، أو من خلال الخروج والتنقل ومنحهم تصاريح وتسهيلات تمكنهم من التنقل خلال فترة منع التجول، كما بدأت الجوازات في تمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات “الخروج والعودة” التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 1 / 7 / 1441هـ، الموافق 25 / 2 / 2020م، حتى تاريخ 1 / 10 / 1441هـ، الموافق 24 / 5 / 2020 م ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجاناً.

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الجوازات السعودية : تصدر قرارات جديدة أفرحت كل المقيمين والوافدين بشأن الإقامة والخروج والدخول

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ويشمل التمديد المقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية الموجودين داخل المملكة الذين لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج عبر منافذ المملكة، حيث أن التمديد يتم آلياً من النظام دون مراجعة مقار الجوازات بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية.

أما للوافدين المتواجدين حاليا داخل المملكة ، فستبقى تأشيرات الخروج والعودة سارية المفعول، ما لم يتم أي تغيرات رسمية يتم نشرها في الصحف الرسمية، وذلك بسبب توقف النقل والسفر والخروج بشكل مؤقت، أما بشأن الخروج فيحق للوافدين من خلال أبشر وخدمة تمكين العودة لبلادهم وهم الوافدين الذين يحملون تأشيرات خروج، أو خروج وعودة، أو خروج نهائي.