شكرا لمتابعة خبر عن بالصور : الحوثيون يطلقون صاروخ باليستي باتجاه السعودية .. والمتحدث الرسمي بأسم قوات التحالف يكشف التفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن / تركي المالكي ، بأنه وامتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل الجماعات الحوثية .

حيث قامت جماعة الحوثيين ، باستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (نجران) بعدد من الطائرات بدون طيار في (27 مايو 2020م) ، والعملية الإرهابية أستهدافت مدنيين أبرياء بمدينة (خميس مشيط) .

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وكما قامت أيضاً ، بإستداف المدنيين بطائرتين بدون طيار في (01 يونيو 2020م) .

وصرح أيضاً ، بأنه ولله الحمد- تمكنت القوات المشتركة صباح السبت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته الجماعات الحوثية ، من محافظة (صعده) باتجاه مدينة (نجران) في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بمدينة (نجران )، وقد نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي.

وأوضح العقيد المالكي استمرار محاولات الجماعات الحوثية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة.

حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التي تم اعتراضها ولله الحمد (312) صاروخاً بالستياً.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.