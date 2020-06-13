شكرا لمتابعة خبر عن مقتل قائد عسكري كبير في القوات السعودية بمأرب ( اسم + صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مصدر عسكري ، في محافظة مأرب ، عن مقتل ضابط رفيع في القوات السعودية ، مساء الاربعاء الموافق 10 يونيو 2020م ، نتيجة استهداف جماعة الحوثي لأحد معسكرات المحافظة بصاروخ بالستي .

وكشفت مصادر معلوماتية ، بأن العميد عبد الله السهيان ، استشهد أثناء تواجده يوم الاربعاء الماضي في معسكر ماس بمحافظة مأرب ، اثر صاروخ بالستي حوثي استهدف المعسكر نتج عنه وقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف القوات اليمنية والسعودية .

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ولم تبين المصادر حتى اللحظة عدد الشهداء والجرحى وحجم الأضرار التي نتجت عن ذلك القصف الحوثي .