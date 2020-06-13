شكرا لمتابعة خبر عن علا الفارس تثير سخرية جمهورها بعد كشفها عن اللقب الذي تعشقه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الإعلامية الأردنية علا الفارس عن اللقب الذي تعشقه وهو “زيتونة”، مشيرة إلى أنه عزيز على قلبها بسبب تفرده، وهو ما أثار سخرية جمهورها على السوشيال ميديا لأنها كلمة للذم وليست للمدح على حد قولهم.

وأضافت علا الفارس عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ‏ “قالوا: فرس الشاشة الجامح.. مهرة الفضائيات غزال شارد.

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فارسة الشاشة جوكر البرامج مذيعة العائلة فجأة : مرتزقة عجوزعلا ساونا زيتونة وأوصاف طبعا غير لائقة، بصراحة ويشهد الله إني صادقة ما يهمني ولا لقب او وصف سواء مديح او ذم بس لقب زيتونة عزيز على قلبي جدا يعجبني”.

وسخر متابعو “علا” من اختيارها لهذا اللقب تحديدا، وقال بعضهم: ‎‎”هذا هو الذم بما يشبه المدح وفرحانة مسوية لها رتويت‏‎ ‏‎”يعني زيتونة صديقة باباي ولا زيتونة الثمرة اللي منها زيت الزيتون”.