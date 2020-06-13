شكرا لمتابعة خبر عن ابنة أصالة تكشف حقيقة خطوبتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خرجت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة نصري عن صمتها ونفت الأخبار المتداولة حول خطوبتها أمس الجمعة، على الدكتور المصري الشاب معز نصير، بعد أن زار الأخير منزل الفنانة أصالة.

وأكدت شام الذهبي أنَّ الزيارة التي تحدثت عنها المصادر الإخبارية وقالت بأنها كانت بهدف طلب يدها رسميا وإعلان ارتباطهما، لم تكن كذلك وإنما جاءت زيارة عائلة معز نصير تلبيةً لدعوة على الغداء بين العائلتين، بحسب ما ذكر موقع “ET بالعربي”.

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كما قامت شام بالرد على رسالة من إحدى المتابعات بعد انتشار خبر خطوبتها؛ إذ نفت الخبر قائلةً: “مش صحيح انا لسا ما خطبت بليز تأكدوا من صحة أخباركم قبل ما تنشروها”.

وكانت التقارير أمس الجمعة ذكرت بأنَّ معز نصير وأسرته قاموا مساء اليوم الجمعة بزيارة منزل أصالة والتقدم منها بطلب يد ابنتها، وذلك بعد قصة حب جمعت الطرفين طوال الأشهر الـ 6 الماضية، على أن يتم الزواج نهاية العام، وهو ما أكدت شام على أنه عارٍ عن الصحة.

يُذكر أنَّ هذا الخبر جاء بعد زهاء 4 أشهر على قيام شام بالكشف عن أنها على علاقةٍ بأحد الأشخاص، حيث نشرت في يوم عيد الحب الماضي، رسالة من حبيبها كتب لها فيها أنه وجد نصفه “الحلو” في أكتوبر الماضي، وقامت بنشر فيديو لبوكيهات ورد وصلتها وزينت بها مدخل عيادتها الموجودة في مصر، كما نشرت صورتها وهي بجانبه في إحدى المناسبات، وعلقت أسفلها: “دكتوري الوسيم عيد حب سعيد”.

ليتضح فيما بعد أنَّ هذا الشاب الوسيم الدكتور معز نصير، درس الطب في جامعة عين شمس، وأصبح أخصائيا في التجميل والليزر والأمراض التناسلية، وتملك عائلته عدة عياداتٍ في مصر، أبرزها في مدينة نصر والمهندسين والتجمع الخامس وفي الإسكندرية كذلك، ويعد أحد أهم أطباء التجميل في مصر.

بالإضافة إلى أن والدته هي أيضا طبيبة، وكثيرا ما امتدحتها أصالة في مجالسها وأكدت لأصدقائها مدى حبها وإعجابها بها، لتؤكد على ما يبدو على عمق علاقة العائلتين.

يشار إلى أن شام كان سبق لها الزواج؛ إذ تزوجت من أحمد الجوهر، وانفصلت عنه منذ ما يقارب العامين، وأعلنت عن الأمر في مقطع فيديو عفوي نشرته عبر “إنستغرام”، قالت فيه إنها أمضت معه نحو 10 سنوات.