الموت يغيب الإعلامي الكويتي فيصل القناعي

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عدن - ياسمين التهامي - غيّب الموت الزميل الإعلامي والناقد الرياضي الكويتي فيصل القناعي الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية، وأمين سر جمعية الصحافيين الكويتية السابق. ويعد الراحل فيصل القناعي الذي وافته المنية أمس بعد مسيرة من العمل والإنجاز، أحد العلامات الصحافية البارزة في المنطقة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الجوازات السعودية : تصدر قرارات جديدة أفرحت كل المقيمين والوافدين بشأن الإقامة والخروج والدخول شاهد : الفنانة السعودية أسيل عمران تحارب الملل بصورة من طفولتها الأولى شاهد : ظهور الأول للفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي معاً بعد الزواج مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة Advertisements بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد من جهتها، تنعي أسرة الصحافة الرياضية، وجمعية الإعلام الرياضي في الامارات بكل الحزن والأسى رحيل الزميل فيصل القناعي.

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