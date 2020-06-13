شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك وفي بث مباشر: موجة الكلام لهذة الجماعة .. لا مرتبات للجنود ولا علاج للجرحى ومن يريد القتال فليتفضل .. تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بن بريك وفي بث مباشر: موجة الكلام لهذة الجماعة .. لا مرتبات للجنود ولا علاج للجرحى ومن يريد القتال فليتفضل .. تفاصيل !

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك انهم سيوقفون علاج جرحى الحرب في الخارج. واضاف بن بريك في تسجيل مرئي بثه امس الجمعة، ان المجلس لن يعالج ايا من جرحاه في الخارج.

واوضح بن بريك بان اي جريح يريد العلاج في الخارج سيتم منحه تكاليف علاجه في الداخل بالاضافة الى تذاكر سفر وعليه تحمل النفقات الاخرى. جديد اب برس هايلوكس «2020» الجديدة كليًا جمعت القوة والفخامة تفاجئ عشاق السيارات بتصميمها الخيالي (صورة)! Advertisements واشار بن بريك الى ان المجلس لايتعهد بصرف اي مرتبات لجنوده في المستقبل. واوضح ان من يريد ان يقاتل تطوعا الى جانب المجلس فليتفضل. ولفت ان المجلس اذا كان قادر على دفع المرتبات اليوم الا انه قد لايستطيع ذلك غدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن بريك وفي بث مباشر: موجة الكلام لهذة الجماعة .. لا مرتبات للجنود ولا علاج للجرحى ومن يريد القتال فليتفضل .. تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.